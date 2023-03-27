«تضامن النواب»: مصر بها 10.7 مليون شخص من ذوي الإعاقة

أعلن المستشار محمد عمر القماري، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، إنّ عدد ذوي الإعاقة وفقا لتقدير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يصل إلى 10.7 مليون معاق على مستوى الجمهورية.

اتفاقيات دولية بشأن ذوي الإعاقة

وأكد القماري، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أنّ مصر وقعت على اتفاقيات دولية بشأن ذوي الإعاقة، موضحا أنّ اللفظ المستخدم عالميا الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقسيم الإعاقات يكون بين متوسطة وكبيرة وصغيرة.

وقال إنّ وزارة التضامن الاجتماعي تقوم حاليا باستخراج البطاقات للإعاقات الكبيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنّ مراحل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة يكون على مرحلتين، الأولى متعلقة بالكشف الطبي، والثانية الكشف الوظيفي.

تعريف ذوي الإعاقة طبيا

وأوضح أنّ بعض التقارير الطبية تشير لوجود إعاقة، قائلا: «يعني على سبيل المثال ممكن يكون المواطن عنده بتر في عقلة إصبع، من الناحية الطبية فهو من ذوي الإعاقة، لكن من الناحية الوظيفية فهو يقوم بكل مهامه الحياتية ولذلك فلا يعتبر من ذوي الإعاقة».

ولفت إلى أنّ عدد من تم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لهم، بلغ مليون و141 ألفا و548، بينما تم رفض أكثر من 500 ألف لعدم انطباق الشروط، مؤكدا أنّه لا توجد أي طلبات معلقة.