توزيع 500 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

نظمت جمعية الأورمان إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والغرفة التجارية الصينية بالقاهرة، اليوم الاثنين الموافق خامس يوم في شهر رمضان المبارك، احتفالية كبرى في قاعة قرية تونس، لتوزيع عدد 500 كرتونة مواد غذائية لدعم 2500 مستفيد، ضمن الأسر الأولى بالرعاية في قرى الخلطة، والقرية الأولى، والفلاح، وقوتة، وأباظة، والقرية الثامنة، بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الفيوم وجمعية الأورمان، وتنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية، والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة، وتقديم أوجه الدعم والرعاية، ورفع المعاناة عن كاهلهم.

خدمة غير القادرين

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّ الجمعية ترحب بالتعاون المثمر مع الغرفة التجارية الصينية بالقاهرة «أصحاب الأيادي البيضاء»، لخدمة فئات غير القادرين في ربوع مصر المترامية، مؤكدًا أنّ التعاون مع الغرفة التجارية الصينية بالقاهرة، وقياداته يعزز من قدرات الجمعية لأداء دورها الإنساني في خدمة غير القادرين في مصر، ولتخفيف الأعباء المادية على الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر المبارك خاصة في القرى والنجوع في كل مراكز محافظة الفيوم.

توزيع 10 آلاف كرتونة

وأوضح مدير عام الأورمان، أنّ التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، واستراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة من خلال توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية، ولحوم على الأسر غير القادرة، على أن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان.

توسيع دائرة التوزيع

وشدد على أنّ الجمعية، تسعى إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية، والتي لا يمكن الوصول إليها.

تعاون بين الجمعيات الأهلية

يذكر أنّ جمعية الأورمان، تتعاون مع العديد من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة، في توزيع شنط رمضان على غير القادرين، لكي تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي، لافتًا إلى أنّ توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية في محافظة الفيوم.