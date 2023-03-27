أسلوب التسجيل والحجز والسداد في سكن لكل المصريين

أقرت كراسة شروط حجز وحدات سكنة جاهزة للتسليم الفوري ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل، أسلوب التسجيل والحجز والسداد حيث أسعار الوحدات السكنية محددة طبقا للمتر المربع ، وتضمن أسلوب التسجيل الخطوات التالية..

- تقديم طلب حجز الوحدة السكنية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم العميل باتباع الخطوات التالية..

- تسجيل حساب خاص بصاحب الطلب وتحميل المستندات المطلوبة للحجز على البوابة الإلكترونية حاليا حتى 13 أبريل المقبل على الرابط التالى https://cservices.shmff.gov.eg/

- استعراض كراسة الشروط أو طباعتها والاطلاع على كل الشروط والإجراءات وتفاصيل الوحدات المطروحة.

جدية الحجز

- يقوم صاحب الطلب مسدد إيصال مقدم جدية الحجز والموقع على استمارة حجز الوحدة بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل مستخدم جديد من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية، وفي حالة وجود حساب حالي يتم الضغط على «مستخدم حالي».

- بعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذى قام بتسجيله على الموقع، حيث تتضمَّن الرسالة رقما كوديا يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

طلب حجز وحدة سكنية

- القيام بتقديم طلب حجز وحدة سكنية، حيث يبدأ صاحب الطلب بملء البيانات الخاصة به متضمنة بيانات شخصية وبيانات العمل والسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج والزوجة إن وجدت، وتحديد أسلوب السداد من حيث التعاقد نقدا أو بنظام التمويل العقاري وتحديد المدينة المراد الحجز بها طبقا للبيانات المدونة باستمارة الحجز.

- يقوم صاحب الطلب بإرفاق المستندات المطلوبة للحجز بصيغة بي دي إف في ملف واحد.

- بعد الانتهاء من رفع كل المستندات يتم نقل صاحب الطلب إلى صفحته الشخصية مع إرسال رسالة «تم إرسال طلبكم بنجاح».

- سداد مصروفات التسجيل ومبلغ مقدم جدية الحجز الخاص بالإعلان، بحيث يتم السداد على نفس الرقم القومي المسجل به الحساب وفق فترة السداد المحددة بكراسة الشروط.