موعد إعادة مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة

بعد عرض أول 5 حلقات من مسلسل حضرة العمدة بطوله روبي ، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير، ينتظر الجمهور معرفة موعد إعادة مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، لمتابعة تطورات الأحداث التي يقدمها المؤلف إبراهيم عيسى.

إعادة مسلسل حضرة العمدة

وجاء إعلان موعد إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023 والقنوات الناقلة له، لمدة 3 مرات على قناة الحياة بمواعيد مختلفة، وستكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، أما الإعادة الثالثة ستكون في الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

تردد القناة الناقلة لـ حضرة العمدة

ويعرض مسلسل حضرة العمدة عبر شبكة تليفزيون الحياة من خلال التردد الخاص بها، حيث تعتبر الناقل الحصري لمسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023، وهو 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

قصة مسلسل حضرة العمدة

تدور أحداث مسلسل حضرة العمدة، حول صفية عارف الفارس، التى تجسدها الفنانة روبي، إذ تفوز بمنصب العمدة، فى إحدى القرى «تل شبورة»، وتواجه صفية انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة في أوائل الأربعينات منصبًا مهما، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع.