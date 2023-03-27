الرئيس الإسرائيلي: تجميد التعديلات التشريعية هو القرار الصحيح

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إن وقف التشريع الخاص بالتعديلات على القضاء هو الشيء الصحيح، لافتا إلى أن البلاد تحتاج لأوسع اتفاق ممكن وأحض الجميع على التحلي بالمسؤولية.

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي المقال: بحسب قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الإثنين: «تعليق التعديلات القضائية أمر جيد لصالح المفاوضات»، فيما ذكر وزير المالية الإسرائيلي أن تأجيل التعديلات القضائية خطأ لكني أحترم قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

في سياقٍ موازٍ، أشارت سلطة المطارات في إسرائيل إلى عودة العمليات لمطار بن غوريون بعد تعطلها نتيجة وجود تظاهرات كبيرة رافضة في البلاد لقرار إقالة وزير الدفاع وإحداث تعديلات في القضاء على يد رئيس الوزراء.