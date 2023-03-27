رئيس وزراء إسرائيل: أنصاري نزلوا للشارع بعفوية.. ونسعى لمنع «الحرب الأهلية»

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصوله على موافقة أغلبية زملائه في الحكومة لمنع «الحرب الأهلية» عبر الحوار، مبينا أن الحكومة ستعطي فرصة لتمرير التعديلات القضائية عبر إجماع واسع.

تأثير التعديلات التشريعية على إسرائيل

وأضاف نتنياهو في كلمة، اليوم الاثنين، بحسب قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الاثنين، أنه أجَّل التعديلات القضائية في الدورة الحالية من الكنيست حتى الوصول إلى إجماع، لافتا إلى أنه هذه التعديلات سيتم مناقشتها في الدورة المقبلة، لافتا إلى أن لديه أغلبية تجعله يناقش التعديلات في الدورة الحالية لكن لن يفعل، مشيرا إلى أن أنصاره خرجوا في تظاهرات بعفوية دون دعم من السياسيين والإعلام، منوها بأن هناك أقلية متطرفة تريد تمزيق إسرائيل.

تعليقه على تصرفات جيش الاحتلال الإسرائيلي

وتابع رئيس الوزراء: «الجيش الإسرائيلي لا يمكن أن يبقى برفض الخدمة العسكرية»، مطالباً قادة جيش الاحتلال بمواجهة ظاهرة رفض الخدمة العسكرية، ولست مستعداً لتمزيق الإسرائيليين، على حد وصفه»، لافتاً إلى أن إسرائيل لا يمكن أن تبقى مع استمرار رفض الخدمة العسكرية، والأزمة الحالية تجبرنا على التصرف بمسؤولية، على حد قوله.