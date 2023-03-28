ينتظر جمهور الفنانة نيللي كريم، الحلقة الجديدة من مسلسل عملة نادرة، ويبحث البعض عن موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، والذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري.

موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم

تعرض الحلقة 6 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم اليوم على قناة cbc، في تمام الساعة 7 ونصف مساء، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 1 صباحا.

أحداث الحلقة 5 من مسلسل عملة نادرة

وشهدت الحلقة الخامسة العديد من الأحداث المهمة حول شخصية نادرة التي تجسدها الفنانة نيللي كريم، وحماها «عبدالجبار» الذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

تبدأ الاحداث بمشاهدة نادرة للتلفزيون، تسمع صوت بكاء يوسف وتفتح باب حجرة النوم لتجد رجلا ملثما يحمل يوسف الرضيع ويضع سكينا على رقبته، وتهم نادرة بالصراخ لكن حركة يد الرجل بالسكين على رقبة الرضيع مع تحذيره لها يلجمها، يطلب منها بصوت يشبة فحيح الفاعي التنازل على الأرض ثم يتركهم ويهرب من الشباك، وتحتضن نادرة رضيعها وتبكي.