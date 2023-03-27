أماكن للفسحة في القاهرة على طريقة الكبير أوي ومربوحة.. خروجة على قد الإيد

مفاجآت عديدة شهدتها الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي 7، التي جرى إذاعتها منذ قليل على قناة «on»، حيث تضمنت العديد من المشاهد الكوميدية، في إطار البرنامج التدريبي لمستشارة العلاقات الزوجية التي يتردد عليها الكبير ومربوحة من أجل إصلاح علاقتهما الزوجية التي أصابها الملل والفتور، حيث اقترحت استشارية العلاقات الزوجية عليهما السفر لمكان ما لتجديد حبهما.

سفر الكبير ومربوحة إلى القاهرة

قرر الكبير ومربوحة أن يتركا المزاريطة، ويسافرا في رحلة معا إلى القاهرة، وفور وصول مربوحة محطة مصر، انبهرت بها وظلت تصعد على السلالم المتحركة ومن شدة فرحتها تغنت بأغاني شيرين عبد الوهاب ونانسي عجرم وريهام عبدالحكيم عن مصر ولا سيما أغنية «ما شربتش من نيلها ولو سألتك انت مصري».

خلال رحلة الكبير ومربوحة في القاهرة، زار الزوجان برج القاهرة ليرفض الكبير بشدة في البداية خوفا عليها من فوبيا المرتفعات، لتكتشف فور صعودهما البرج أن الكبير هو المصاب بهذه الفوبيا، وعقب الهبوط منه قررا أن يستقلا مركبا في النيل ليصطدم بالضوضاء والأغاني الشعبية والمهرجانات، ولكنه يستطيع السيطرة على المركب ويجبرهما على أغاني فيروز ويرقص بصحبة مربوحة.

على طريقة الكبير أماكن للخروج في القاهرة على قد الإيد

وبمناسبة أماكن الفسح في القاهرة والتى خاض فيها الكبير ومربوحة جولة عائلية لإصلاح مشاكل علاقتهما الزوجية، ترصد «الوطن» أبزر الأماكن التي يمكن زيارتها فى القاهرة بأسعار على قد الإيد.

- من بين الأماكن التي يمكن زيارتها في القاهرة بأسعار بسيطة، برج القاهرة والذي صعده الكبير ومربوحة، وتذكرته لا تتجاوز 55 جنيهًا للشخص الواحد.

- مركب في النيل ضمن مجموعة من الزوار والاستمتاع ببهجة الأغاني الشعبية والأنوار الصاخبة، تكلفتها 10 جنيهات للشخص الواحد.

- شارع المعز، يقع في قلب القاهرة الفاطمية، وهو من أفضل المواقع السياحية ويفضل زيارته في رمضان حيث يحفل بأجواء الشهر الكريم، ودخوله بالمجان.

- المتحف المصري من أهم المناطق السياحية التي يقبل عليها المواطنون، حيث يضم ما يقرب من 150 ألف قطعة أثرية من العصر الفرعوني والروماني واليوناني، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

- التنزه في محيط ميدان التحرير عقب تجديدة للاستمتاع بجمال القاهرة الخديوية ويمكن التمشية على كورنيش النيل أو التسوق من محلات وسط البلد.

- ممشى أهل مصر المطل على النيل مباشرة وهو قطعة من أوروبا في مصر بالقرب من عمارات البنك الأهلى المصري، دخول الطابق العلوي بالمجان بينما الطابق السفلي المطل على النيل مباشرة تذكرته لا يتتجاوز 20 جنيها.

أحداث مسلسل الكبير أوي 7

يشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي 7 عدد من نجوم الكوميديا أبرزهم: أحمد مكي، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي، وشهدت الحلقات الأولى من الجزء السابع للمسلسل ظهور عدد من ضيوف الشرف أبرزهم لورديانا و نور اللبنانية ومحمد توب.