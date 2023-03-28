رئيس الحركة الوطنية: استجابة الرئيس لمقترح الإشراف القضائي على الانتخابات يرسخ الديمقراطية

أشاد اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني، فيما يتعلق بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ما يعني استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات في مصر.

حزب الحركة الوطنية المصرية

واعتبر رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن قرار الرئيس السيسي يعتبر ضمانة وتأكيد على دور للحوار الوطني، وسيكون له دور كبير في المرحلة القادمة، ما يؤكد أن الدولة المصرية ماضية في طريق تعزيز الديمقراطية، خاصة أن هذا القرار الذي يضمن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات في مصر، و يبرهن نزاهة العملية الانتخابية والحياة السياسية في مصر ويقطع ألسنة المتربصين الذين حاولوا تصدير صورة سيئة عن الدولة المصرية، ولكن الرئيس بهذا القرار قد قطع عليهم الطريق، وأكد أن الدولة المصرية تشهد عصرا جديدا عصر الجمهورية الجديدة التي تعلي قيمة الديمقراطية وترسيخ لدولة مؤسسات.

الحوار الوطني

وأكد اللواء رؤوف السيد أن هذا القرار يزيد من ضمان سير العملية الانتخابية، ويؤكد أن القيادة السياسية تنظر على توصيات الحوار الوطني الذي من المنتظر أن ينطلق خلال أيام قليلة ويضمن للجهات المشاركة حرص الدولة المصرية على إنجاح هذا المشروع الوطني، وهذا الحوار الذي من المؤكد أنه سيثمر عن أهداف نبيلة ورسم خارطة الطريق للجمهورية الجديدة، ويؤكد أن مصر ستشهد نقلة نوعية ومزيد من الحريات والديمقراطية.