ساعات قليلة تفصلنا عن إفطار سادس أيام شهر رمضان المبارك، ويسعى أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط لمعرفة موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 28-3-2023، إذ يحرص المسلمون، على أداء الفروض الخمس في مواقيتها، فضلا عن معرفة موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في موعده الصحيح.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية الثلاثاء 28-3-2023

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 28-3-2023، وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، يحين عند الساعة 6:17 مساء.

عدد ساعات الصيام اليوم في الإسكندرية

ويحين موعد أذان المغرب في الإسكندرية، اليوم، بعد 14 ساعة و11 دقيقة، من الصيام، وفق مواقيت الصلاة المعلنة من الهيئة المصرية للمساحة.