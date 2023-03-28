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موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

كتب:

كيرلس مجدى
11:57 ص | الثلاثاء 28 مارس 2023
موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

ساعات قليلة تفصلنا عن إفطار سادس أيام شهر رمضان المبارك، ويسعى أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط لمعرفة موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 28-3-2023، إذ يحرص المسلمون، على أداء الفروض الخمس في مواقيتها، فضلا عن معرفة موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في موعده الصحيح.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية الثلاثاء 28-3-2023

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 28-3-2023، وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، يحين عند الساعة 6:17 مساء.

عدد ساعات الصيام اليوم في الإسكندرية

ويحين موعد أذان المغرب في الإسكندرية، اليوم، بعد 14 ساعة و11 دقيقة، من الصيام، وفق مواقيت الصلاة المعلنة من الهيئة المصرية للمساحة.

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بقلم كيرلس مجدى