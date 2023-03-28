تعرف على كيفية صلاة الحاجة وعدد ركعاتها ودعائها

دعاء صلاة الحاجة، من الأدعية التي يبحث عنها الكثيرون عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ يلجأون ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى، لقضاء حاجتهم، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء لصلاة الحاجة، حيث أن تلك الصلاة مستحبة، وأمر بها النبي بعض الصحابة ممن سألوه عن حاجتهم.

دعاء صلاة الحاجة

وتناولت دار الإفتاء المصرية، دعاء صلاة الحاجة، كما ورد عن النبي قائلةً: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء، ثم ليصل ركعتين، ثم ليثن على الله، وليصل على النبي -صلى الله عليه وسلم»، موضحة أنّ على المسلم الوضوء والصلاة ركعتين ثم يقول: «اللهم إني اسألك وأتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد نبي الرحمة -إني أتوجه بك إلى ربي- ويطلب حاجته- ويقول اللهم شفعه في وشفعني في نفسي».

واستعانت الإفتاء في دعاء صلاة الحاجة، بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن جاءه أعمى فقال له: «يا رسول الله ادع الله أن يرد إلىّ بصرى، فقال له النبي اصبر، فرد عليه الأعمى: ليس لدى أحد يقودني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصل ركعتين، ثم قل: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك لربك فتقضى حاجتي، ثم اذكر حاجتك».

كيفية صلاة قضاء الحاجة

وحول دعاء صلاة الحاجة، وكيفية اداء الصلاة، فقد ورد في سنة النبي محمد- صلى الله عليه وسلم؛ روى ابن أبي أوفى أن رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام- قال: «من كانت له حاجةٌ إلى اللهِ -تعالى- أو إلى أحدٍ من بني آدمَ؛ فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيُحْسِنِ الوُضوءَ، ثم لِيُصَلِّ ركعتينِ، ثم لِيُثْنِ على اللهِ، وَلْيُصَلِّ على النبيِّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، ثم لِيَقُلْ: لا إله إلا اللهُ الحليمُ الكريمُ، سبحان اللهِ ربِّ العرشِ العظيمِ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، أسألُكَ مُوجِباتِ رَحْمَتِكَ، وعزائمَ مَغْفِرَتِكَ، والغنيمةَ من كلِّ بِرٍّ، والسلامةَ من كلِّ إِثْمٍ، والفوزَ بالجنةِ، والنجاةَ من النارِ، لا تَدَعْ لي ذَنْبًا إلا غَفَرْتَهُ، ولا هَمًّا إلا فَرَّجْتَهُ، ولا حاجةً هي لك رِضًى إلا قَضَيْتَها يا أرحمَ الراحِمِينَ».

دعاء صلاة الحاجة المستجاب

وحسب العلماء، فإن دعاء صلاة الحاجة، وصلاتها لها هيئتان، الأولى تكون ركعتين، والهيئة الثانية 4 ركعات:

- الأولى عبارة عن ركعتين: يقرأ فيها الفاتحة، وبعدها آية الكرسي 3 مرّات، وقيل سبعًا، وفي الثّانية تقرأ الفاتحة وسورة الإخلاص، فإن انتهى من الصّلاة دعا بالدّعاء الوارد في الحديث، وهو أن يقول: « اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ وأتوجَّهُ إليكَ بنبيِّكَ محمدٍ صَلَّى اللَّهُ عليْهِ وعلى آلهِ وسلَّمَ نبيِّ الرحمةِ، يا محمدُ إنِّي أتوجَّهُ بكَ إلى ربِّي في حاجَتي هذه فتَقضى، وتُشفعُني فيه وتشفعُهُ فيَّ».

- الهيئة الثانية، قيل بأنّ عدد ركعاتها 4 يُصلّيهما كما سبق ويقرأ في الأولى آية الكرسي ثلاث مرّات، ويقرأ بباقي الرّكعات سورة الإخلاص والفلق والنّاس. وفي رواية اخرى أنّها 12 ركعة بسلام واحد، يقرأ في الأولى آية الكرسي، وباقي الرّكعات سورة الإخلاص، ثم يدعو بالدّعاء الوارد في الحديث، وهو أن يقول: « اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ وأتوجَّهُ إليكَ بنبيِّكَ محمدٍ صَلَّى اللَّهُ عليْهِ وعلى آلهِ وسلَّمَ نبيِّ الرحمةِ، يا محمدُ إنِّي أتوجَّهُ بكَ إلى ربِّي في حاجَتي هذه فتَقضى، وتُشفعُني فيه وتشفعُهُ فيَّ».