خلال شهر رمضان، يعاني الكثير من آلام في المعدة خلال فترات النهار، أو المعاناة من الحموضة والانتفاخ، نتيجة إتباع نظام غذائي خاطئ وتناول وجبات و مشروبات تؤثر على صحة الصوم، وأيضًا يعاني الكثير من زيادة في الوزن بعد انتهاء الشهر الكريم، وتستعرض «الوطن» 7 نصائح ذهبية لصيام صحي في رمضان.

وكشف الدكتور ياسين جاد، استشاري التغذية، عن 7 نصائح ذهبية لصيام صحي في رمضان، يمكن إتباعها والخروج من الشهر الكريم بجسد صحي، إذ يعد شهر رمضان هو أنسب الأيام التي يمكن الاستفادة منها، وهي ما يلي:

7 نصائح ذهبية لصيام صحي في رمضان

- تجنب تناول كميات كبيرة من الأطعمة، فذلك من شأنه إصابة الفرد بعسر هضم وانتفاخ في المعدة، فمفاجأة المعدة بتناول كميات كبيرة من الأطعمة له أضرار عديدة.

- حافظ على تناول وجبة السحور بشكل يومي خلال أيام شهر رمضان، حيث تمد الجسم بالسعرات الحرارية والسوائل والمواد الغذائية.

- حاول قدر الإمكان التقليل من تناول الحلويات في شهر رمضان، خاصة بعد الإفطار مباشرة، حيث يمكن أن بسبب كثرة تناول الحلويات انسداد في الشرايين، والتخمة وزيادة في الوزن.

- تناول المشروبات باستمرار والمياه يفيد الجسم خلال ساعات الصيام ويقيه من الجفاف، ومن أبرز هذه المشروبات الكركديه، إذ يعد من المشروبات التي تمد الجسم بالسوائل المفقودة خلال فترة الصيام، وهو مشروب مرطب للجسم، كما يعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الجسم، لذلك فتناوله باستمرار خلال السحور له فوائد كثيرة.

- ومن النصائح الذهبية لصيام صحي في رمضان تناول التمر بالبن، حيث يمد الجسم بالطاقة اللازمة خلال فترات اليوم وأثناء الصيام، كما يساعد في تقليل الشعور بالعطش، نظرًا لوجود اللبن، والذي يعد بدوره مشروب مرطب.

- أكل الخيار باستمرار خلال السحور لتقليل الإحساس بالعطش، إذ يحتوي على نسبة كبيرة من المياه.

- مارس الرياضة باستمرار خلال أيام رمضان، خاصة قبل الإفطار، أو بعد وجبة الإفطار بساعتين حتى تتم عملية الهضم.