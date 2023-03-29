كل ما تود معرفته عن أكاديمية مصر للنقل السككي.. الأهداف والبرامج

حددت وزارة النقل، التفاصيل الكاملة لأكاديمية مصر للنقل السككي، التي نُفذت وفق بروتوكول تعاون مع شركة الستوم الفرنسية، بهدف بناء قاعدة كبيرة من الأيدي العاملة، والعناصر البشرية المدربة في المجالات الفنية المختلفة، مثل الوحدات المتحركة، ونظم الاتصالات والإشارات والقوى.

تفاصيل أكاديمية مصر للنقل السككي

- أكاديمية مصر للنقل السككي اُفتتحت برامجها وفق بروتوكول مع شركة الستوم الفرنسية.

- تهتم أكاديمية مصر للنقل السككي بالعنصر البشري وتدريبه على أحدث أنواع التكنولوجيا.

- وفق بروتوكول التعاون سيتم بناء قاعدة كبيرة من الأيدي العاملة والعناصر البشرية المدربة في المجالات الفنية المختلفة.

- نفذت وزارة النقل برامج أكاديمية مصر للنقل السككي لضمان إنجاز جميع برامج المبادرة طبقاً للبرنامج الزمني خلال مدة سريان البروتوكول.

- تقدم أكاديمية مصر للنقل السككي ثلاثة برامج مختلفة.

- البرنامج الأول لأكاديمية مصر للنقل السككي هو البرنامج التخصصي لتدريب 200 مهندس.

- البرنامج الثاني للأكاديمية هو البرنامج الفني لتدريب عدد 30 مهندس حديثي التخرج من الجامعات المصرية.

-البرنامج الثالث للأكاديمية هو البرنامج التدريبي الفني لتدريب 70 طالب بالمعهد لإكتساب المهارات العملية.

أبرز تصريحات الرئيس الإقليمي لشركة الستوم الفرنسية

حدد تقرير لوزارة النقل، أبرز تصريحات الرئيس الإقليمي لشركة الستوم الفرنسية العالمية عن أكاديمية مصر للنقل السككي وهي الآتي:

- بروتوكول التعاون الخاصة بأكاديمية مصر للنقل السككي يأتي إنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للشركة.

- نعمل على ضمان وجود قوى عاملة مدربة ومؤهلة لدعم نمو أنظمة النقل المستدامة في مصر.

- نهتم بتمكين المشاركين في الأكاديمية التعلم من قبل المتخصصين في جامعة ألستوم.

- يأتي البروتوكول إستكمالاً للتعاون القائم بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات مثل مشروع المونوريل.

- كما يأتي تنفيذا لمذكرة التفاهم التي سبق وتم توقيعها على هامش فعاليات جلسة الحلول المبتكرة لخفض إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري.