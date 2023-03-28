مسلسل مذكرات زوج الحلقة الـ6 بطولة طارق لطفي في رمضان

حالة من الغضب الشديد سيطرت على «شيرين» زوجة «رؤوف»، بعد علمها بأنّه التقى ابنة خالته التي عادت من الخارج بعد انفصالها عن زوجها، وما زاد من حدة غضبها علمها أنّها كانت الحب الأول لزوجها، وأكدت للمقربين منها، أنّ قرار زوجها بترك منزل الزوجية والعودة للعيش مع والدته مرة أخرى، هو شعوره للحنين للحب الأول ممثلا في ابنة خالته، خاصة بعد طلاقها.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة الـ6

ويُذاع مسلسل مذكرات زوج 3 مرات يوميًا في رمضان 2023، على قنوات cbc الساعة 8:45 مساءً، والساعة 2:45 بعد منتصف الليل، على قناة cbc، على تردد 11785، معدل الترميز 27500،نايل سات.

مسلسل مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج هو مسلسل اجتماعي مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت، وكتب له السيناريو محمد سليمان عبدالمالك، إخراج تامر نادي، بطولة خالد الصاوي، وطارق لطفي، وعائشة بن أحمد، ونهى عابدين، وهناء الشوربجي.