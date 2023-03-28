رئاسة شؤون الحرمين تعلن تفعيل مبادرة «خدام الحرم» لتيسير أداء مناسك العمرة

تزامنا مع شهر رمضان المبارك، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية تفعيل مبادرة «خدام الحرم»، لتيسير أداء مناسك العمرة لضيوف الرحمن، فما هي مبادرة «خدام الحرم».

وتأتى المبادرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في العمل التطوعي والخيري، وتستعرض «الوطن»، المبادرة في نقاط:

- تقدم المبادرة خدمة دفع العربات المجانية التطوعية.

- تستهدف خدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في الطواف والمسعى.

- تستهدف استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة وفق شروط وضوابط العمل التطوعي.

- تعمل على تقديم كافة الخدمات التطوعية والتسهيلات الممكنة اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن.

- المبادرة ضمن حملة رئاسة شؤون الحرمين «خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا».

- تأتي خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا في عامها الثامن تحت شعار من الوصول إلى الحصول.

توفير التفاسير وتراجم معاني كلمات القرآن بعدة لغات

وضمن الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة المصاحف النسائية، التفاسير الميسرة والتراجم لمعاني كلمات القرآن بعدة لغات للقاصدات الناطقات بغير العربية، خدمة لهن داخل المصليات النسائية بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان.

وقالت مدير إدارة المصاحف النسائية مريم بنت نقا السلمي إنه تم توفير التفاسير الميسرة وتراجم معاني كلمات القرآن بعدة لغات، من أهمها الإنجليزية والأوردية والإندونيسية؛ تيسيرًا على القاصدات غير الناطقات باللغة العربية، وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.