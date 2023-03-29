يحين موعد أذان الفجر في أسوان الیوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام شهر رمضان المبارك، بعد ساعات قليلة حيث حدد موعد الأذان اليوم بمدينة أسوان، وفقا للهيئة العامة للمساحة المصرية، ويُرفع في تمام الساعة 4:31 دقيقة صباحًا، بينما كان موعد أذان الفجر في سادس أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 4:32 دقيقة فجرا.

موعد أذان الفجر في أسوان اليوم الأربعاء 29 -3-2023

موعد أذان الفجر في أسوان اليوم الأربعاء 29-3-2023، يُحدد وفقا لإمساكية شهر رمضان 2023 لمحافظة أسوان والمدن والقرى التابعة لها، من بينها درار إدفوا وأبوسمبل وكوم أمبوا وتضم الإمساكية أيضا مواقيت الصلاة بمحافظة أسوان.

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم

حيث تضم إمساكية شهر رمضان 2023 المعلنة عن هيئة المساحة المصرية اليوم لمحافظة أسوان مواقيت الصلاة، في سابع أيام شهر رمضان المبارك، وهي يلي:

موعد رفع أذان الفجر: 4:31 صباحًا.

موعد الشروق: 5:25 صباحًا.

موعد رفع أذان الظهر: 12:00 مساءً.

موعد رفع أذان العصر: 3:25 مساءً.

موعد رفع أذان المغرب اليوم : 6:5 مساءً.

موعد صلاة الفجر

يعقب موعد أذان فجر اليوم السابع لشهر رمضان المبارك بداية الصيام، وموعد صلاة الفجر بمحافظة أسوان بعدة دقائق، بمقدار الانتهاء من الأذان الثاني وإقامة صلاة الفجر.