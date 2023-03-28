تصنيع السبح يبدأ من ورش المعز: العرب الأكثر إقبالا.. والصين حاولت التقليد

لم تعد صناعة السبح مقتصرة على الخشب العادى، إنما يتم استخدام خامات أخرى غير معتادة، ومنها شجر اللبان المعروف منذ ملايين السنين فى مناطق الثلوج، وحجر الكهرمان والفيروز السيناوى ذو الطابع الفرعونى، والكوك المنتشر فى غابات الأمازون، لينتهى بها الحال فى شارع المعز، وتتحول إلى سبح بأشكال وتصميمات مبتكرة.

بدأت صناعة السبح فى مصر منذ مئات السنين، وزاد الإقبال عليها بعد دخول الإسلام مصر، ومع تعاقب العصور تنوعت فى الأشكال والألوان، فصُنعت من حجر الفيروز السيناوى الأصلى، الذى كان يُستخدم فى عهد الفراعنة، ليتراوح ثمن السبحة الفيروز بين 4 و5 آلاف جنيه، كما استُخدم حجر العقيق المتوفر بكثرة ورخيص الثمن فى صناعة السبح، خاصة الموجود فى البرازيل واليمن، ويتراوح سعر السبحة بين 50 و200 جنيه، بحسب حسيب محمد، صاحب محل سبح فى شارع المعز: «الأحجار اللى بتتصنع منها السبح درجات متفاوتة فى الجودة واللون، وده اللى بيعمل فرق سعر من سبحة للتانية».

هناك فروق كبيرة فى أسعار المواد الخام المستخدمة فى صناعة السبح، مثل الفرق بين سبحة الكهرمان وتراب الكهرمان، لأنه يعتمد على خلط الكهرمان لإيجاد البودرة المضغوطة وتحويلها إلى مادة للتصنيع، وهى فى الأساس عبارة عن شجر لبان، عرفه الإنسان القديم منذ ملايين السنين فى مناطق الثلوج بعد تحنيطه، ويصل سعر السبحة إلى ألف جنيه كحد أدنى.

«حسيب»: نستخدم الكوك والكهرمان والفيروز

تكمن صعوبة تصنيع بعض أنواع السبح فى الحصول على المواد الخام، وفقاً لـ«حسيب»، مثل سبحة الكوك التى ظلت محل غموض لفترات طويلة، لأن الحصول على خاماتها أمر فى غاية الصعوبة، وكانت تأتى من غابات الأمازون فى البرازيل، ويبلغ سعر ثمار الخشب 5 آلاف جنيه، لتتراوح أسعار السبح بين 15 و20 ألف جنيه، إلى أن قرر أحد الأتراك زرع الثمرة فى بلده على مساحات كبيرة، وأنتج ملايين السبح، لينخفض السعر إلى 100 جنيه، وأصبحت إمكانية شرائها فى المتناول، وبعض المصنّعين يضعون ثمار الكوك فى الزيت حتى يسودّ لونه: «سبحة الكوك كانت غالية جداً، لأن خشب الثمرة بنستورده من الأمازون، والكوك لو سبّحوا عليه من غير ما يحطوا زيت هيسودّ، واللون هيلمع أكتر».

ويحكى «حسيب» أن بعض أنواع السبح تُصنع من أحجار مستوردة، مثل الأماتيست، ويأتى من البرازيل وجنوب أفريقيا، وهما دولتان يعدان المصدر الأساسى للأحجار الكريمة على مستوى العالم بنسبة تصل إلى 75%، ويغلب على الأماتيست اللون الأزرق، ويُعد رخيص الثمن، إذ لا يتعدى ثمن الجرام منه 7 جنيهات، بينما تتراوح أسعار السبحة منه بين 300 و400 جنيه.

هناك سبح يُقبل الزبائن على شرائها بسبب أسمائها المميزة، مثل سبحة «مون ستون» أى حجر القمر، فكل حبة بداخلها ضى قمر، ويأتى هذا الحجر من دول كثيرة، ويصل سعر السبحة إلى 400 جنيه، وتتم صناعتها بطرق مختلفة، ويغلب عليها اللونان الأبيض و«البيج»، والمرجان الأسود وليس الأحمر، الذى يحتاج إلى آلاف السنين للنمو: «المرجان الأسود عمره قليل، فى عشرات السنين بس تطلع الشجرة كاملة وتوصل لمترين، مش زى المرجان الأحمر أقصى حاجة فيه نص متر».

«يزدى»: كلما كان خيط السبحة سميكاً تحمّل الأحجار

ويتحدد عمر السبحة حسب استخدام الأشخاص لها، وفقاً لما أوضحه أحمد يزدى، صاحب محل سبح فى شارع المعز، وكذلك متانة الخيط، فإذا كان الخيط قوياً تعيش لفترات طويلة جداً، مثل خيط «شنبلة» المتوفر بكثرة فى الأسواق، وأيضاً الحرير بدرجاته المختلفة، سواء 2 أو 4 أو 6 أو8 «تخنات»، ويفضل استخدام الخيوط السميكة كلما كان حجر السبحة سميكاً لتحمّل الأحجار.

العرب هم أكثر الزبائن إقبالاً على السبح فى الأسواق المصرية، فى رأى «يزدى»، يليهم المصريون، سواء المسلمون والمسيحيون الأرثوذكس.