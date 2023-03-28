ريهام عبدالغفور عبر قناة الحياة: اخترت المشاركة في أعمال سينمائية سيئة لمجرد الظهور

قالت الفنانة ريهام عبدالغفور، إنها اختارت المشاركة في بعض الأعمال الفنية السيئة رغبة منها في الظهور بالسينما.

وأضافت عبدالغفور، خلال استضافتها ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع عبر شاشة «الحياة»، والذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب: «مفيش حاجة بداريها خالص ولدي صراع ما بين (وأما بنعمة ربك فحدث) وما بين (استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان)».

لا أندم على أي عمل اعتذرت عنه

وتابعت: «لا أندم على أي عمل أعتذرت عنه.. بعد مسلسل العميل 1001 والريان اختار نمط معين في الأعمال».

حنان مطاوع لا تتلون

وصفت الفنانة ريهام عبدالغفور، زميلتها حنان مطاوع بالملاك وأنها شخصية لا تتلون وتزداد براءة ونقاء، وما زالت لديها قلب أطفال.

وقالت: «حنان مطاوع عمري ما اتصدم فيها، هي ما فيش منها اتنين، وتعتبر أقرب شخصية لي في الوسط الفني»، متابعة أن حياتها هي وحنان مطاوع كلها شبه بعض، وكانا في نفس الكلية ويفكران بنفس الطريقة.