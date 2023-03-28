مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 6.. ظهور صلاح وميسي ومبابي

شهد مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 6.. ظهرو شبيه صلاح وميسي ومبابي، في أثناء لعبهم كرة القدم مع آدم الشرقاوي في الشارع.

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 6 بطولة يسرا

أحداث مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 6، شهدت أيضًا زيارة الدكتورة سميحة الضابط حسام، وتعلم بزيارة سماح للقسم، تسأله عنها ويطمئنها، يخبرها الضابط حسام بما حدث لمظهرها، وتخبره أن ما ترتديه ليس ملكها وتطلب منه تقديم بلاغ لفقدها سماح وسامح، ويطلب منها الضابط حسام إثبات شخصية وتعتذر له وتخبره ما فعلته فوقية في ملابسها وملابس سامح.

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 6 إخراج عمرو صلاح

وتتشاجر فوقية ضمن مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 6، مع سائق التاكسي ويتركها في الشارع داعيًا عليها، في أثناء حديث فوقية في الهاتف مع هناء جارتها للاطمئنان على أوزو تسقط حقيبة الدكتورة سميحة في النيل.

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 6، من بطولة يسرا، ومايان السيد، ومحمد ثروت، وهو من إخراج عمرو صلاح.