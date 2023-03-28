7 مشاهد مؤثرة في حياة المعتمرة المتوفاة بالسعودية.. لم ترزق بأولاد

رحلت في المكان الذي كانت تدعو الله أن تلقاه فيه، ففور وصولها لأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية لقيت الحاجة أمينة على الحانوتي ربها معتمرة وهي على متن الطائرة، وصلى عليها صلاة الجنازة في الحرم المكي وفق ما أكدته أسرتها، فضلا عن دفنها في مقابر بجوار مدفن السيدة خديجة رضي الله عنها.

قصة المسنة المعتمرة المتوفاة في السعودية

الحاجة أمينة على الحانوتي المتوفاة مرت في حياتها بعدد من المشاهد المؤثرة الذي أكدها أبناء شقيقها الثلاثة، ونستعرضها خلال السطور التالية:

1- لم ترزق الحاجة أمينة بأولاد، وبعد وفاة زوجها رفضت الزواج مرة أخرى.

2- بعد وفاة زوجها قررت تربية أبناء شقيقها الثلاثة بعد وفاته وأعطت لهم كل الحب ولم تتأخر عنهم.

3- قررت الحاجة أمينة بيع ذهبها لكي تزور بيت الله الحرام، فضلا عن جمعها ألف جنيه شهريا خلال الأشهر الماضية.

4- الفقيدة كانت دائمة الحفاظ على أداء الصلوات في موعدها.

الحاجة أمينة كانت تدعو الله دائما بحسن الخاتمة

5- أدت العمرة من قبل مرتين وكانت كل مرة تدعو الله أن يرزقها حسن الخاتمة والوفاة أثناء العمرة.

6- قبل وفاتها مباشرة رفضت الإفطار وأصرت على استكمال الصيام بالرغم من الإلحاح الشديد عليها من الجميع.

7- قبل سفرها لأداء العمرة ذهبت إلى جميع أقاربها في قرية صفط جدام بالمنوفية وودعتهم وأكدت لهم أنها راضية عنهم.