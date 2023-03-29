مواقيت الصلاة في المحافظات اليوم الأربعاء 29 -3-2023.. سابع أيام رمضان

مواقيت الصلاة في جميع المحافظات اليوم الأربعاء 29 -3-2023، لها أهمية كبيرة لدى الصائمين، حيث تعد من المعلومات المهمة التي يسعون لمعرفتها، نظرًا لأهميتها وارتباطها بعديد من طقوس الشهر الكريم، وأهمها الصيام والإفطار.

وحددت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في شهر رمضان هذا العام، من خلال إمساكية عبر موقعها الرسمي، وهي مواقيت تختلف من محافظة لأخرى بفارق زمني يصل لـ15 دقيقة، خاصة بين محافظات الصعيد والوجه البحري.

مواقيت الصلاة في جميع المحافظات اليوم الأربعاء 29 -3-2023

وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة في جميع المحافظات اليوم الأربعاء 29 -3-2023، في سابع أيام شهر رمضان المبارك، وفقا لإمساكية رمضان 2023 المعلنة.

مواقيت الصلاة بمحافظة دمياط اليوم سابع أيام رمضان

- أذان الفجر 04:21 صباحا.

- موعد الشروق 5:51 صباحا.

- موعد أذان الظهر 11:54 مساء.

- موعد العصر 03:25 مساء.

- أذان المغرب 06:04 مساء.

- العشاء 07:35 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة أسوان اليوم

- موعد رفع أذان الفجر 04:31 صباحا.

- الشروق 05:54 صباحا.

- رفع اذان صلاة الظهر 11:59 مساء.

- اذان العصر 03:24 مساء.

- اذان المغرب 06:04 مساء.

- رفع اذان العشاء 07:35 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة الأقصر اليوم

رفع أذان الفجر 04:24 صباحا.

- موعد الشروق 05:52 صباحا.

- رفع اذان الظهر 11:58 مساء.

- رفع اذان العصر 03:24 مساء.

- رفع موعد أذان المغرب 06:04 مساء.

- رفع اذان العشاء 07:34 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة القليوبية اليوم

- السحور 2:03 صباحا.

- الإمساك 4:03 صباحا.

- رفع أذان الفجر 4:22 صباحا.

- الشروق 5:51 صباحا.

- رفع أذان الظهر 11:57 مساء.

- رفع أذان العصر 3:27 مساء.

- أذان المغرب 6:05 مساء.

- رفع أذان العشاء 7:22 مساء.

مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم

موعد رفع صلاة الفجر 4:14 صباحا.

موعد رفع صلاة الظهر 11:50 صباحا.

موعد رفع صلاة العصر 3:19 مساء.

موعد صلاة المغرب 6:00 مساء.

موعد صلاة العشاء 7:17 مساء.

مواقيت الصلاة فى بنى سويف

الإمساك 4:17 صباحا

الفجر 4:23 صباحا

الشروق 5:51 صباحا

الظهر 12:01 صباحا

العصر 3:31 مساء

المغرب 6:10 مساء

العشاء 7:29 مساء

مواقيت الصلاة بالمنيا

رفع أذان لفجر: 4:26 صباحا.

رفع أذان الظهر: 12:02 مساء.

رفع أذان العصر: 3:31 مساء.

أذان المغرب: 6:11 مساء.

أذان العشاء: 7:29 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة الفيوم اليوم

- رفع أذان المغرب 6:05 مساء.

- رفع اذان العشاء 7:23 مساء.

- موعد السحور 2:04 صباحا.

- موعد الإمساك 4:04 صباحا.

-موعد رفع أذان الفجر 4:23 صباحا.

- الشروق 5:52 صباحا.

- رفع اذان الظهر 11:58 مساء.

- العصر 3:27 مساء..

مواقيت الصلاة بمحافظة كفر الشيخ اليوم سابع أيام رمضان

- أذان المغرب 6:12 مساء.

- العشاء 7:30 مساء.

- السحور 2:14 صباحا.

- أذان الفجر 4:33 صباحا.

- موعد الشروق 6:1 صباحا.

- رفع اذان الظهر 12:2 صباحا.

- رفع أذان العصر 3:34 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء 29-3-2023

- موعد أذان الفجر 4:27 صباحا.

- موعد أذان ظهر 12:2 مساء.

- موعد أذان عصر 3:32 مساء.

- موعد أذان المغرب 6:9 مساء.

- موعد أذان العشاء 7:40 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة الدقهلية اليوم

- موعد السحور 2:02 صباحا.

- موعد الإمساك 4:02 صباحا.

-موعد أذان الفجر 4:21 صباحا.

- موعد الشروق 5:50 صباحا.

- موعد أذان الظهر 11:57 صباحا.

- موعد أذان العصر 3:27 مساء.

- موعد أذان المغرب 6:03 مساء.

- موعد أذان العشاء 7:23 مساء.