مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة برصيف بالشرقية

لقي شخص مصرعه بينما أصيب آخر، جراء تصادم سيارة برصيف بمنطقة محور 23 طريق الجنيفة بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصاب والمتوفى لأقرب مستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل حادث التصادم

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة بأحد أرصفة الشوارع بمنطقة محور 23 بمدينة العاشر من رمضان، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لتفقد الضحايا ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بينما التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

بدء التحقيق في الواقعة

وأخطرت جهات التحقيقات في مديرية أمن الشرقية بالواقعة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسبابها فيما قد تحرر محضر بالواقعة.

رفع آثار الحادث

تم رفع آثار الحادث من الطريق العام وتسيير حركة المرور أمام المارة والمركبات.