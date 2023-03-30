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موعد أذان المغرب في القليوبية الخميس 30-3-2023

كتب:

حسن صالح
12:09 ص | الخميس 30 مارس 2023
مدفع رمضان

مدفع رمضان

يترقب المسلمين في جميع مدن ومراكز وقرى محافظة القليوبية موعد أذان المغرب في القليوبية الخميس 30-3-2023 في ثامن أيام رمضان وحيث يكون موعد أذان المغرب في القليوبية ثامن أيام شهر رمضان الكريم أطول 13 دقيقة عن اليوم الأول.

موعد أذان المغرب اليوم في القليوبية 

ووفقا لما جاء في إمساكية شهر رمضان المبارك، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة فإن موعد أذان المغرب في القليوبية الخميس 30-3-2023 في ثامن أيام رمضان يكون في تمام الساعة 6.12 دقيقة مساءا.

موعد الإفطار اليوم الخميس في القليوبية 

وتصل عدد ساعات الصيام وفق موعد أذان المغرب في القليوبية الخميس 30-3-2023 في ثامن أيام رمضان ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة في إمساكية شهر رمضان المبارك، تصل إلى 14 ساعة و13 دقائق، حيث يكون موعد الإفطار بالقليوبية في ثامن أيام شهر رمضان المبارك الخميس 30-3-2023 الساعة 6.12 دقيقة مساءا.

وتتضمن إمساكية شهر رمضان المعظم 1444 هجرية، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب في القليوبية الخميس 30-3-2023 في ثامن أيام رمضان  ومواقيت الصلاة كالتالي : 

 السحور 1:59 ص

 إمساك 3:59 ص

 الفجر 4:19 ص

 الشروق 5:47 ص

 الظهر 11:59 ظ

 العصر 3:30 م

صلاة المغرب 6:12 م

 العشاء 7:31 م

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 13 دقيقة

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