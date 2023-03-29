تقرير نرويجي يرصد زيادة أعداد الرؤوس النووية حول العالم

زادت أعداد الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام حول العالم من 9440 إلى 9576 بحسب دراسة نرويجية قدمتها منظمة «المساعدات الشعبية النرويجية» (Norsk Folkehjelp)، حيث أشارت إلى أنه في بداية عام 2023 كانت توجد 9 دول لديها 9576 رأسا نوويا جاهزا للإطلاق والاستخدام.

قوة كبيرة لدى الجيوش

وأشار التقرير بحسب قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن هناك زيادة في عدد الرؤوس النووية لدى الدولي ولكن يوجد حتى الآن 2936 رأس خارج الخدمة ويمكن تفكيكها في حين تصل الرؤوس النووية إلى 9576 يمكن للجيوش استخدامها وتصل قوتها التدميرية إلى أكثر من 135 ألف قنبلة مثل التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية في الحرب العالمية الثانية.

تطور الأعداد

بدوره ذكر هانز أم كريستنسن، مدير مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأميركيين والمساهم في مرصد حظر الأسلحة النووية أن المحزون قل من 12705 إلى 12512 في عام واحد فقط بسبب تدمير رؤوس حربية قديمة في روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي زادت روسيا والصين والهند وكوريا الشمالية وباكستان حيث وسعت مخزونها من الرؤوس النووية الحربية في عام 2022 مما أدى إلى زيادة قدرها 136 رأسا حربيا من 9440 رأسا حربيا كانت متاحة للاستخدام في أوائل عام 2022، إلى 9576 في عام 2023.

تزايد امتلاك الرؤوس النووية

وبدأ التزايد في امتلاك الرؤوس النووية في عام 2017، وهناك 9 دول وهي الصين، وفرنسا، والهند، وإسرائيل، وكوريا الشمالية، وباكستان، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة) ترفض الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية.