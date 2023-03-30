أقبل آلالاف من أهالي محافظة الإسماعيلية على مدار الأيام القليلة الماضية على مساجد الإسماعيلية لأداء الصلوات في شهر رمضان المبارك، مع استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية وتطعيم وتطهير المساجد أول بأول، تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الخميس 30-3-2023 في اليوم الثامن من أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444هجريا، وفق هيئة المساحة المصرية.

موعد آذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الخميس

ووفق إمساكية هيئة المساحة المصرية فإن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الخميس 30-3-2023 بحسب التوقيت المحدد لمحافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 04:15 على أن تشرق الشمس اليوم الجمعة ثان أيام شهر رمضان في تمام الساعة 05:43 دقيقة.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الخميس 30-3-2023

ووفق إمساكية شهر رمضان المبارك والصادرة عن هيئة المساحة المصرية فإن مواقيت الصلاة اليوم الخميس في الآتي:.

الظهر 11:56 ص.

العصر 03:26 م.

صلاة المغرب 06:08 م.

العشاء 07:27 م.

عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 30-3-2023 في الإسماعيلية

يؤدي المسلمون الصيام في محافظة الإسماعيلية لمدة 14 ساعة متواصلة من أذان فجر اليوم الخميس 26-3-2023 حتى المغرب من نفس اليوم.