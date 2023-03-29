أسماء المصابين في حادث طريق شبين الكوم طملاي بالمنوفية.. 14 شخصا

كشف مصدر طبي في محافظة المنوفية، عن أسماء المصابين في حادث طريق طملاي شبين الكوم، إذ اصطدمت سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، ما تسبب بإصابة 14 شخصًا، وتدمير السيارتين في الحادث.

أسماء المصابين

وأضاف المصدر الطبي في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسماء المصابين في حادث طريق طملاي شبين الكوم، هي: آيه محمد مندور، ومحمد أحمد صديق، ومصطفى فريد، ووليد عبدالعزيز، وشريف الغندور، وزياد عبدالفتاح، وأسماء رياض، وشيرين عبدالعزيز، وكريم صبري الشحات، وكريم طاهر، ومحمد رمضان.

حالة المصابين

كما أصيب في الحادث كل من: هاني جمال، ومحمد الجوهري، وزينهم محمد، موضحا أن المصابين بينهم اثنين في حالة خطيرة، والباقي عبارة عن كسور وكدمات متفرقة بالجسم، وجميع المصابين يتلقون العلاج في مستشفى شبين الكوم الجامعي.

وشهد طريق شبين الكوم طملاي في محافظة المنوفية، إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم مروع، وكان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.