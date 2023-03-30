يحرص المسلمون في محافظة قنا على تأدية الصلوات الخمس في موعدها، لذلك يبحثون عن موعد أذان الفجر في قنا اليوم الخميس 30-3-2023 في ثامن يوم بشهر رمضان المعظم.

موعد أذان الفجر في قنا اليوم الخميس 30-3-2023

وتواصل «الوطن» تقديم خدماتها للمواطنين في محافظة قنا، ومن بينها موعد أذان الفجر في قنا اليوم الخميس 30-3-2023، وفق هيئة المساحة المصرية.

وبحسب إمساكية رمضان 2023 في محافظة قنا، الصادرة من هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر والمغرب في ثامن يوم برمضان في محافظة قنا، كالتالي:

الفجر: 4:20 صباحا.

السحور: 1:59صباحا

الفطار: 6:5 مساء

عدد ساعات الصيام اليوم الخميس في قنا

وبحسب هيئة المساحة المصرية ، إن عدد ساعات الصيام ليوم الجمعة ثاني أيام رمضان في قنا 14 ساعة و6 دقائق.

وحرص الآلاف من أهالي محافظة قنا على أداء صلاة العشاء و التراويح في نحو 3995 مسجدا على مستوى محافظة قنا، مخصصة لإقامة الصلوات وشعائر شهر مضان الكريم، وذلك بحسب مديرية الأوقاف في قنا.

كما توافد المئات من المصلين على مسجد سيدي عبدالرحيم القناوي، في مدينة قنا، وأقاموا صلاة التراويح.