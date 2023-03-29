يا فرحة «الحلوانية» برمضان: مش ملاحقين على الطلبات طول الشهر

رمضان موسم فرحة مميز بطعم تجمعات العائلة والأصدقاء، ولا تخلو جلسات الجميع من طبق حلويات يزيد من متعة جلسات الشهر الكريم، مما يجعله موسماً مميزاً لصُناع وباعة الحلويات، ينتظرونه طوال العام، ويستعدون له قبل مجيئه، يشترون الخامات والمستلزمات المختلفة، ويتفننون فى البحث عن كل جديد يلبى طلبات الزبائن، وينعش أرزاق الطامعين فى كرم الشهر الفضيل.

«أبوخشبة»: بقالنا 160 سنة في السوق.. وبحب الشغل اليدوي لكن التطور يضمن بقاءنا

حسنى سعيد أبوخشبة، ابن الـ57 عاماً، صاحب محل حلويات بشارع أحمد ماهر بمحافظة القاهرة ورث هذه المهنة أباً عن جد، وبدأ رحلته معها وهو لا يزال طالباً فى المرحلة الابتدائية حينما كان يساعد والده بعد العودة من المدرسة، ما ولَّد داخله حب المهنة لتظل هى مصدر رزقه حتى الآن: «إحنا بقالنا أكتر من 160 سنة شغالين فى الصنعة دى، لينا جذور وتاريخ، وكنا بنشتغل من أيام الفرن اليدوى لما كنا بنستخدم الفحم بدل الأنبوبة ونستخدم الكوز أبو فتحات»، وظل حريصاً على تجهيز الكنافة يدوياً لسنوات طويلة قبل أن يتجه عام 1980 إلى الماكينة الآلى.

مكونات بسيطة اعتمد عليها «أبوخشبة» فى عمل الكنافة خلال السنوات الماضية، اقتصرت فقط على الماء والدقيق، إلا أنه بعد ذلك ومع مرور السنين بدأ فى إضافة بعض المكونات الأخرى للعجينة، وهى اللبن والسمن والعسل والنشا والملح، كما أنه بدأ الآن فى إنتاج العديد من أنواع الحلويات كى يلبى كافة طلبات الزبائن وأذواقهم، منها الكنافة والبسبوسة بأنواعهما المختلفة، والجلاش، وفطير الكريب، والرقاق والقطائف: «لازم إحنا نبدأ نشوف إيه الجديد والناس عايزة إيه علشان نعمله ونطور من نفسنا ونفضل شغالين ما نختفيش من السوق»، «شهر رمضان ده هو الموسم بتاعنا اللى بنستنى فيه الخير من السنة للسنة، لأن البيع بيزيد فيه، ودايماً بيكون شهر كريم على الناس كلها».

يبدأ «أبوخشبة» وأشقاؤه فى الاستعداد لشهر رمضان منذ أوائل شهر رجب، من خلال تنظيم وتنفيذ بعض التجهيزات التى تناسب هذا الشهر الفضيل: «نبدأ نتواصل مع العمال ونؤكد على الناس اللى ناوية تشتغل معانا، ونبدأ نجيب الخامات والمستلزمات اللى هنحتاجها من دقيق وسكر وباقى الخامات بتاعتنا، وقبل رمضان بيومين تلاتة بنعمل صيانة للمكن كله علشان نبدأ الإنتاج فى أول يوم فى رمضان والحاجة تكون طازة».

على الرغم من اعتماد الرجل الخمسينى على الماكينة الآلى لعمل الكنافة، فإنه يرى أن الكنافة البلدى التى تعتمد على استخدام الكوز «أبو فتحات» وصاج معدنى ساخن لها مذاق أفضل، لكنه لا يمكنه العمل بهذه الطريقة الآن نظراً لقلة إنتاجيتها: «أنا دلوقتى علشان أمشى الحركة فى محل هكون محتاج 8 أو 9 أفران جنب بعض وده صعب جداً، علشان كده بنستخدم الآلى لأنها بتنتج أكتر، حتى القطايف بنعملها بالماكينة الآلى»، ولفت إلى أنه يعمل فى هذه الصنعة رفقة أشقائه وهم لديهم وظائفهم وأعمال خاصة، لكنهم يشاركونه العمل فى هذه المهنة ويتفرغون لها خلال موسم رمضان.

وبالانتقال إلى شارع محمد على بمحافظة القاهرة، توقفنا أمام محل حلويات آخر تمتد جذوره إلى عام 1955، يديره خيرى وحيد، بعد أن توارث هذه المهنة عن جده ووالده، وقرر التفرغ لها، وفقاً لما أوضحه خلال حديثه لـ«الوطن»، وأنه يعمل فى بيع الحلويات الشرقية طوال العام، إلا أنه يزيد ساعات العمل ويضاعف الإنتاج خلال شهر رمضان: «مفيش بيت مصرى ما بيشتريش الحلويات الشرقية فى شهر رمضان، ولازم أساسى تكون موجودة على السُّفرة، علشان كده ده يعتبر الموسم بتاعنا ورزقنا فيه بيزيد وبنستناه كل سنة».

وعن استعداده لاستقبال شهر رمضان، أوضح «خيرى»: «أهم حاجة قبل رمضان إننا نحضر الخامات بتاعتنا زى السكر والسمن والمكسرات وكل الخامات اللى بنحتاجها، وبرضه نشوف لو إحنا محتاجين صوانى وصاجات أو أى أدوات تانية نشتريها، وكل التجهيزات دى لازم تكون خلصانة قبل رمضان بأسبوعين»، لافتاً إلى أنه يبدأ فى الإنتاج الفعلى لأنواع الحلويات وبشكل مضاعف منذ اليوم الأول من رمضان، كى يُقدمها طازجة للزبائن مثلما اعتادوا منه: «بزود العمل 3 ساعات، يعنى فى الأيام العادية بنبدأ الشغل الساعة 12 الضهر، إنما فى رمضان بنبدأ من الساعة 9 الصبح علشان نقدر نطلع كل حاجة للزبائن قبل ميعاد الفطار».

حلويات شرقية متعددة يُقدمها «خيرى» لزبائن المحل، أبرزها البسبوسة السادة، والبسبوسة بالقشطة، والبسبوسة بالمكسرات، والقطائف السادة، والقطائف بالكريمة، والقطائف بالمكسرات، والكنافة السادة، والكنافة بالكريمة، والكنافة بالمانجو، والكنافة بالنوتيلا، فضلاً عن البقلاوة وبلح الشام وصوابع زينب: «أكتر نوع بيلاقى إقبال من الناس هو الكنافة بالكريمة والقطائف بالكريمة، والحمد لله كل الشغل عندى بالسمن البلدى، وبمواد طبيعية، علشان كده الزبون بيجيلى ومتعود إنه ياخد منّى كل حاجة طازة».