مَن هو أكثر شعب في العالم يشرب الشاي؟.. «المشروب الأكثر شعبية بعد المياه»

«شرب الشاي كيف» هكذا تقول الأقوال المأثورة، ولكن من هي الدولة التي يشرب أفرادها أكبر عدد من الشاي حول العالم، خاصة أن الشاي هو ثاني أكثر المشروبات استهلاكا بعد المياه.

أكبر الدول المنتجة للشاي

وذكر منظمة الأغذية والزراعة في عام 2020 أن الإنتاج العالمي للشاي وصل إلى 7 مليارات طن متري من الشاي في مختلف دول العالم، وكانت الصين والهند وكينيا وسيريلانكا وإندونسيا بين أكبر دولة منتجة للشاي بحسب موقع «ستاتيستا» وسيصل حجم الإنتاج بحلول عام 2025 إلى 266.7 مليار دولار.

أكبر دولة يشرب شعبها الشاي

وبحسب شركة «ستاتيستا» الألمانية فإن دولة تركيا سجلت أعلى معدل لشرب الشاي في عام 2022 بعد أن ذكر 9 أشخاص من كل 10 إنهم يشربون الشاي الساخن باستمرار، وحلت كينيا المركز الثاني في الشرب وهي إحدى الدول الرئيسية في إصدار الشاي من بين 56 دولة، ويشرب الأفراد بانتظام الشاي في كينيا بنسبة 83%، فيما جاءت بريطانيا في القائمة حيث يشرب 59% من الأفراد فيها الشاي بانتظام.