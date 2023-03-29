أم تفقد طفلها الثاني غرقا في ترعة بالشرقية بعد وفاة الأول بـ20 يوما

ينتظر الأهالي بقرية سنهوت التابعة لمركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية إلى جوار رشاح كفر السمري بذات المركز، رفقة أم فقدت طفلها غريقا في المياه، بعد وفاة طفلا آخر منذ أيام قليلة.

ويتجمع الأهالي صحبة الأم الباكية لاستخراج جثة نجلها الذي غرق بالمياه وكان يستقل «تروسيكل» رفقة اثنين آخرين، وسقطوا بالمياه في أول ساعات مساء اليوم الأربعاء، وكانت قوات الحماية المدنية دفعت بعدد من قوات الإنقاذ النهري للبحث عن الغريق وانتشاله في حال العثور على جثته دون جدوى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة تؤكد غرق شخص من قرية سنهوت في مياه رشاح كفر السمري بمركز منيا القمح، على الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من فرق الإنقاذ لانتشال جثمان الشخص الغريق، ودون جدوى لم يتم العثور على الجثة، فيما تواصل الإنقاذ النهري البحث عن الغريق غدا.

الغريق الطفل الأكبر للأسرة

وقال أسامة أبو السعود أحد شباب القرية في تصريحات لـ«الوطن»، إن الأهالي يبحثون منذ الساعات الأولى من الصباح عن الشخص الغريق، والذي يدعى عمر شريف سليم ويبلغ 16 عام من العمر، يعمل بجمع الخردة للتجارة فيها. لافتا إلى أنه كان يستقل التوكتوك رفقة اثنين اخرين، إلا أنهما خرجا دونه ليبقى جثمان الطفل في المياه.

الإنقاذ النهري يواصل البحث عن الغريق

ولفت الشاب إلى أن قوات الإنقاذ النهري بحثت عن جثته في النهار وذهبت قبل موعد الإفطار على أن تعاود البحث عنه بعد عودتها مرة أخرى، لافتا إلى استمرار بحث الأهالي عن الطفل الغريق في المياه دون جدوى.

مات لها طفل منذ 20 يوما

واختتم أبو السعود، أن الطفل الغريق بالرشاح الذي يبلغ 16 عاما الطفل الأكبر للأسرة، من بين 3 أبناء، توفى أصغرهم البالغ من العمر عام منذ 20 يوم، وتوفى الأكبر اليوم غريبا بينما لم يتبق للأسرة سوى طفل واحد، مناشدا بسرعة استخراج الجثمان من مياه الرشاح من قبل الإنقاذ النهري رأفة بحال الأم والأسرة.