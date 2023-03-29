إطلالة غريبة للبابا فرنسيس تثير التساؤلات.. إليك الحقيقة

إطلالة غريبة جعلت البابا فرنسيس حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، حيث ظهر البابا وهو يرتدي معطفًا أبيض «منفوخ» طويلا، ضيقا عند الخصر، وهو ما يختلف تماما عن الزي المعتاد للبابا الفاتيكان، مما أثار تساؤل هل أصبح البابا البالغ من العمر 86 عامًا يتبع الموضة العالمية؟

ارتداء زي مخالف

الصورة المتداولة للبابا فرنسيس الأول بارتدائه لمعطف أبيض منفوخ جعلته يتشبه بعارضي الأزياء، وهي ملابس غريبة عن الزي البابوي المعتاد والذي يتضمن الرداء الأبيض والقبعات المدببة.

حقيقة ارتداء البابا فرنسيس لمعطف أبيض

وأرفق موقع تويتر ملاحظة توضح أن الصورة مصنوعة بخاصية الذكاء الصناعي ببرنامج Midjourney وهو أحد أدوات التصوير الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمعروفة بأنها أكثر تعقيدًا من أي وقتٍ مضى، وفق ما نشر بموقع سي إن إن الأمريكي.

مؤتمر للفاتيكان

وأعلن الفاتيكان في مؤتمر خاص أمس، عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مطالبًا العلماء بوضع تأثيرها على البشر في عين الاعتبار، ولم يتم الإشارة بأي حال من الأحوال عن الصورة المزيفة للبابا التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.