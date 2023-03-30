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مواقيت الصلاة في السويس الخميس 30 -3-2023 ثامن أيام رمضان

كتب:

حمدى عبد الله
12:03 ص | الخميس 30 مارس 2023
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في السويس الخميس 30 -3-2023 التي توافق الثامن من  شهر رمضان، يتساءل عنها المواطنون لمعرفة موعد انتهاء الصوم وبدايته، وأداء الصلوات الخمس، وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، هذه المواقيت ونستعرضها في السطور التالية.

مواقيت الصلاة في السويس يوم الخميس 30-3-2023 

موعد أذان الفجر 4:14 صباحاً  والشروق موعده 5:42 صباحا، فيما يأتي موعد أذان الظهر ،في تمام الساعة 11:54 صباحا، وأذان العصر يحين موعده عند 3:25 مساء، أما أذان المغرب فيحين عند الساعة 6:07 مساء، وصلاة العشاء في تمام الساعة  7:25  مساءً.

ساعات الصوم في محافظة السويس اليوم الخميس 30-3-2023

ووفقاً لإمساكية شهر رمضان 1444، والمعلنة من قبل الهيئة العامة المصرية للمساحة، يكون عدد ساعات الصوم اليوم الخميس  30-3-2023،14 ساعة و13 دقيقة.

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بقلم حمدى عبد الله