السجن المشدد 15 عاما لـ3 متهمين سرقوا سيدة بالإكراه في بني سويف

قضت محكمة جنايات بني سويف، الأربعاء، بمعاقبة كل من «إسلام مصري محمد»، 27 سنة صنايعي رخام، «أحمد مسعود عبدالصمد» 25 سنة عاطل، «هدير خالد محمد» ربة منزل، بالسجن المشدد 15 عامًا، لاتهامهم بسرقة ربة منزل بالإكراه داخل منزلها.

صدر القرار برئاسة المستشار حسام رشدى عمار رئيس الدائرة وعضوية المستشارين معتصم مهنى ومحمد جمعة.

توثيق اليدين ولاصق على الفم

كشف أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، أنهم في 5 ديسمبر من العام الماضي، بدائرة قسم شرطة بني سويف، سرقوا ليلا المنقولات والمبلغ المالي من المجني عليها «أمل. س. أ»، بطريق الإكراه بأن قامت المتهمة الثالثة بالتحايل على المجني عليها لكونها زوجة نجلها.

وطرقت على باب المسكن، حتى تفتح المجني عليها الباب، ففتحت ثم كال المتهم الأول عدة ضربات بيده بوجهها، فحدثت إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي، وإدخالها الي غرفة نومها عنوة، وتكتيف يديها بواسطة حبل ووضع لاصق بفمها لشل مقاومتها، وتمكنوا من تلك الأفعال والوسائل القسرية، من الاستيلاء على المنقولات والمبالغ المالية.

طريقة التحايل

ولفت أمر إحالة المتهمين، إلى أنهم دخلوا منزل المجني عليها المسكون بطريق التحايل عليها بأن قامت المتهمة الأولى حال كونها زوجة نجلة المجني عليها بالطرق على باب المسكن، حتى تقوم بالإطمئنان وفتح الباب، وحال فتح المجني عليها الباب قام المتهمون بارتكاب جرمهم باستخدام سكين وحبل.