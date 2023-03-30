5 فروق بين التوقيتين الصيفي والشتوي في القانون الجديد.. اعرفها

يستعد مجلس النواب، في جلساته الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع قانون عودة العمل بالتوقيت الصيفي، والمقدم من الحكومة.

ووافقت لجنة الإدارة المحلية في اجتماعها، أمس، برئاسة النائب أحمد السجيني على مشروع قانون عودة العمل بالتوقيت الصيفي، ليبدأ العمل به اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.

التوقيت الصيفي

ويترتب على بدء العمل بالتوقيت الصيفي في أبريل المقبل بعد إقرار القانون نهائيا، ونشره في الجريدة الرسمية عددا من الأمور، وهي:

1- تقديم الساعة، وتكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة.

عودة العمل بالتوقيت الشتوي

2- مدة تطبيق التوقيت الصيفي 6 أشهر تبدأ الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من نفس العام.

3- يعاود العمل بالتوقيت الشتوي مع بداية شهر نوفمبر 2023.

4- تطبيق التوقيت الصيفي يوفر 10% من إجمالي استهلاك الطاقة.

5- البرلمان يوصي الحكومة بدراسة قرار تبكير مواعيد العمل الرسمية في جميع الجهات.