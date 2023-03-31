التحفظ على 3 كاميرات لكشف غموض وجود جثة في مياه النيل بالقاهرة

قررت النيابة العامة، التحفظ على 3 كاميرات مراقبة في منطقة العثور على جثة شاب، طافية في نهر النيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، تمهيدا لتفريغها لكشف غموض الواقعة، كما استعجلت تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وطلبت استدعاء أسرة الشاب الغريق، للسماع لأقوالها حول الواقعة وملابساتها، وهل تتهم أحدا بالتسبب في الوفاة من عدمه؟

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من الأهالي، بالعثور على جثة طافية في مياه نهر النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في مياه نهر النيل، وتم التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري، ونجحت في انتشال جثة الشاب، وتبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

كما تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية، وبتفتيش الملابس تبين العثور على بطاقة رقم قومي باسم «محمود. س» في العقد الثالث من العمر، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي إصدرت قراراتها المتقدمة.