1845 فرصة عمل في 12 محافظة منها لذوي الهمم.. اعرف التفاصيل الكاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها اليوم، عن تلقيها طلبات من 40 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لشغل 1845 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي؛ للتقديم عليها خلال شهر أبريل المقبل.

المحافظات المتوافر بها فرص العمل

وجاء في البيان الصحفي أنّ نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن «الوزارة» كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوفرة في 12 محافظة، هي: «القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسماعيلية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، ودمياط، والمنيا، وقنا، وجنوب سيناء، في التخصصات الآتية: «مدرسين رياضيات وعلوم، وفنيون IT، ومشرفين مواقع، وأفراد أمن، ومندوبي مبيعات، وسيلز، ومنسقات ميدانيات، ومحاسبين، وعمال عاديين، ومسؤولين تمويل، وأخصائيي تسويق، وكل التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى».

تكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف

وشملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، على مهن: «أخصائي تمويل، ومشرفين، وعمال عاديين برواتب مجزية»، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة، وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018.

كان وزير القوى العاملة حسن شحاتة وجّه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية في نشر فرص العمل.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك «الفرص»، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.