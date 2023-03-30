ضبط 5 قضايا هجرة غير شرعية في حملة لـ«أمن المنافذ»

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ومنها ضبط 4 قضايا في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 1898 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 40 قضية في مجال الأمن العام.

كما أسفرت الحملات، عن ضبط قضيتين في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتنفيذ 266 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 5 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.