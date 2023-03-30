«الدولية للطاقة الذرية»: لم يعد بالإمكان توفير الحماية لمحطة زابوروجيا

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أن هناك زيادة كبيرة في عدد القوات في منطقة محطة زابوروجيا للطاقة النووية، ولم يعد من الممكن توفير الحماية لها أكثر من ذلك، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جروسي عقب زيارة تفقدية إلى المحطة النووية في أوكرانيا.

وأشار جروسي، حسبما نقلت وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية اليوم الخميس، إلى أنّه على الرغم من عمل فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة منذ سبتمبر الماضي، فإنّ الوضع «لا يزال محفوفا بالمخاطر»، مضيفًا: «من الواضح أن النشاط العسكري يتزايد في هذه المنطقة كلها لذا لا يمكن حماية المصنع».

محطة زابوروجيا للطاقة

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وصل إلى محطة زابوروجيا للطاقة النووية؛ لتقييم وضع الأمان في المحطة، وكان قد دعا مرارا إلى إنشاء منطقة أمان حول المحطة.

من جانبها، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن هذه هي الثانية التي يقوم بها جروسي إلى محطة الطاقة النووية منذ بدء الأزمة الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي؛ بهدف «التقييم المباشر للوضع الأمني والسلامة النووي في المنشأة».