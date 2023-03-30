الكاتب الصحفي مصطفى الكيلاني عن انضمامه للحوار الوطني: يزيدني شرف وسعادة

قال مصطفى الكيلاني، الكاتب الصحفي، إنه سعيد بانضمانه إلى كوكبة من ألمع رموز الثقافة والفن والفكر داخل الحوار الوطني، لأن المجموعة التي أنا بداخلها من أكبر مثقفي مصر، ما يزيدني شرف وسعادة بوجودي معهم، وانضمام مجموعة من الصحفيين إلى قائمة الحوار الوطني يثري ويعزز من قيمة الحوار ونتائجه.

انفتاح الحوار الوطني

واضاف الكيلاني في تصريحات لـ«الوطن» أن وجود مجموعة من الصحفيين المهتمين بالعمل الثقافي والفني يؤكد انفتاح الحوارالوطني، وضرورة وأهمية القوى الناعمة في مصر، ووجود أسماء فاعلة داخل منظومة الحوار الوطني فيما يخص صناعة القوى الناعمة، فهو نقلة في دور الثقافة والفن في مصر، ومحاولة لتحديد ملامح السنوات المقبلة والجمهورية الجديدة فنيا وثقافيا.

أهمية القوى الناعمة

وأوضح الكاتب الصحفي ضرورة الاهتماما بالفن والثقافة خلال الفترة القادمة، لأن الحفاظ على القوى الناعمة هو مسؤولية خاصة في وجود إمكانية لحل أزمة مصرالاقتصادية من خلال استغلال القوى الناعمة.