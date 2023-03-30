توجيهات لرؤساء الوحدات المحلية بعقد لقاءات دورية مع مواطني البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن جميع أجهزة الدولة تعمل لخدمة المواطنين وتوفير كافة السبل للتخفيف عن كاهلهم، مشيرة إلي أهمية تضافر جهود كافة أجهزة ومديريات المحافظة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وذلك أثناء لقاء خدمة المواطنين بالقاعة الكبرى بالديوان العام.

لقاء نائب المحافظ مع المواطنين

والتقت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بعدد27 مواطنا ومواطنة ممن لديهم مطالب واحتياجات، وقام كل مواطن بعرض مشاكله وإحتياجاته وتم التنسيق مع الجهات المسؤولة المعنية لإيجاد حلول سريعة عاجلة لتلك الاحتياجات.

وتمثلت المطالب في 19 حالة مساعدة مالية و7 حالات تجديد مساعدة، وتوفير 4 فرص عمل و3 حالات صرف علاج من صندوق دعم الدواء.

وشملت الاحتياجات توفير 2 كرسي متحرك وجهاز تعويضى، وتوفير سيارة إسعاف لنقل مرضي بالمجان، وحالتي مساعدة زواج، و2 طلب متابعة علاج بالتأمين الصحي و2 حالة إجراء عملية جراحية و3 طلب صرف علاج من صندوق دعم الدواء.

توجيهات بعقد لقاءات دورية مع المواطنين

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية مع المواطنين بنطاق المراكز والمديريات لتلبية مطالبهم وتقديم خدمة لائقة لهم.