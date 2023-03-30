إصابة شخصين في انقلاب موتوسيكل بقنا

أصيب شخصان في حادث انقلاب موتوسيكل في دشنا شمال قنا، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انقلاب موتوسيكل في قنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات بقنا يفيد بانقلاب دراجة نارية وأسفر عن إصابة شخصين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين من الفحص الأولي انقلاب موتوسيكل على طريق «مصر - أسوان» الزراعي أمام نجع سمرة بقرية السمطا بمركز دشنا.

وجرى نقل المصابين لمستشفى دشنا المركزي لتلقى العلاج والرعاية اللازمة، وتنوعت إصاباتهما ما بين كسور في عظمة المخ والذراعين مع وجود كدمات وسحجات متفرقة في أجسامهما.

رفع آثار الحادث

وقامت الوحدة المحلية وإدارة مرور قنا، برفع آثار الحادث على طريق مصر أسوان الزراعي؛ لتيسير حركة المرور في الاتجاهين القبلي والبحري أمام السيارات والمارة، كما جرى التحفظ على موتوسيكل من المرور.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وتم طلب تقرير المرور حول أسباب الحادث وانقلاب الموتوسيكل.