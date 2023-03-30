«تنفيذي الشرقية» يوافق على إطلاق أسماء الشهداء على مدرستين بالزقازيق

وافق مجلس تنفيذي محافظة الشرقية، على إطلاق اسم الشهيد العقيد أحمد جابر نصار على مدرسة النجاح الثانوية بنين بمنطقة المنتزه بحي أول الزقازيق التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، وكذلك إطلاق اسم الشهيد السيد شريف بهير عبد الجليل عبد العزيز البنا على مدرسة الجهاد الابتدائية بقرية شنبارة الميمونة بمركز الزقازيق.

جاء ذلك برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء شريف أبو الذهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية والمهندس محمد الصافي السكرتير العام ومراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة.

إطلاق اسم الشهيد العقيد أحمد جابر نصار على مدرسة النجاح

جاء ذلك تلبية لمطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبناؤهم، وأكد محافظ الشرقية أن إطلاق أسماء شهداء الوطن على المدارس يأتي تخليداً لذكراهم الطاهرة وتقديراً لما قدموه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد مؤكداً على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبناؤهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي.