وكيل صحة الشرقية: خروج جميع مصابي حادث بلبيس باستثناء حالتين 

زار الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى بلبيس المركزي، يرافقه مدير عام الطب العلاجي، لليوم الثاني على التوالي لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي بها، وتفقد الحالة الصحية للمصابين جراء حادث أمس، والمتواجدين بالأقسام الطبية بالمستشفى، والإطمئنان عليهم والتأكد من توفير كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم من فحوصات طبية، وخدمات عناية مركزة، وعمليات جراحية، وخلافه.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن جميع الحالات تحسنوا وخرجوا، باستثناء حالتين فقط، كانتا في احتياج لتدخل جراحي، وتم عمل اللازم لهم، ومازالتا تحت الملاحظة.

توقيع الجزاء على شركة الأمن

وتفقد وكيل الوزارة خلال زيارته مستشفى بلبيس قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، واستعاضة أي أصناف تم استهلاكها، والتأكد من توافر الفصائل المختلفة من الدم، ومشتقاته، موجهاً بإعادة تقييم أداء مسئولي مكافحة العدوى، من خلال إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، والتأكد من تطبيق كافة المعايير والسياسات بجميع الاقسام بالمستشفى، كما أوصى بتوقيع الجزاء على شركة الأمن لعدم إلتزام أعضائها بالأعمال المكلفين بها وفقاً لبروتوكول التعاقد.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير مستشفى بلبيس، وجميع الفرق الطبية بها، وفرق الإنتشار بمستشفيات «السعديين، الزوامل القنايات، أبو حماد، مشتول السوق»، على جهودهم المبذولة لخدمة ودعم مصابي الحادث.

ويأتي ذلك استكمالاً للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، ومتابعة تداعيات حادث تصادم عدة سيارات أمس بقرية أولاد سيف، وبعد استقبال مستشفى بلبيس، لعدد 17 حالة، منهم 10 مصابين، و7 وفيات.