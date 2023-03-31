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مواقيت الصلاة في الشرقية الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان

كتب:

نظيمه البحرواي
12:01 ص | الجمعة 31 مارس 2023
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

مع تاسع أيام شهر رمضان، يحرص ملايين المسلمين في محافظة الشرقية على أداء الصلوات في أوقاتها، وتقدم «الوطن» خدمة معرفة مواعيد مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الجمعة 31-3-2023.

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الجمعة 31-3-2023 

ينطلق أذان الفجر في الشرقية اليوم الجمعة 31-3-2023 في الساعة 4:16 صباحًا، ويسبقه موعد السحور، الذي يبدأ من الساعة الثانية صباحا حتى الساعة الرابعة صباحا. 

موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الجمعة 31-3-2023

ويحين موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الجمعة 31-3-2023 ليكون في الساعة 11:58 مساءً.

موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الجمعة 31-3-2023 

ويحين موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الجمعة 31-3-2023 ، ليكون في الساعة 3:30 عصرًا.

كما ينطلق موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الجمعة 31-3-2023، في الساعة 6:12 مساء، ويتزامن ذلك مع موعد الإفطار. 

أما موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الجمعة 31-3-2023 ، يحين في الساعة 7:31 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الشرقية اليوم الجمعة 31-3-2023 

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الشرقية اليوم الجمعة 31-3-2023 نحو 14 ساعة و16 دقيقة

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بقلم نظيمه البحرواي