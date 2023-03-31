موعد أذان الفجر في محافظة المنيا الجمعة 9 رمضان

أداء صلاة الفجر في جماعة له ثواب عظيم، لذا يحرص الأهالي في محافظة المنيا على تأدية الصلوات الخمس في مواعيدها خلال شهر رمضان الكريم، ويبحثون عن موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 31 مارس، تاسع أيام شهر رمضان المعظم، وهي الجمعة الثانية خلال الشهر الفضيل.

موعد أذان الفجر في المنيا

وتواصل «الوطن» تقديم خدماتها للمواطنين في محافظة المنيا، ومن بينها موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الجمعة 31 مارس، الموافق 9 رمضان، وفق هيئة المساحة المصرية.

موعد السحور والإمساك في المنيا

وبحسب إمساكية رمضان 2023 في محافظة المنيا، والصادرة من هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 9 رمضان سيكون في تمام الساعة 4:23 صباحا.

موعد السحور: 2:03 صباحا.

موعد الإمساك: 4:03 صباحا.

موعد الإفطار: 6:14مساءا.

عدد ساعات الصيام في محافظة المنيا

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن عدد ساعات الصيام ليوم الخجمعة تاسع أيام شهر رمضان في محافظة المنيا يبلغ 14 ساعة و11 دقائق متصلة بزيادة قدرها 14 دقيقة عن أول أيام الصيام الذي بلغ فيه عدد ساعات الصيام 13:57 دقيقة.

وتضم محافظة المنيا 361 قرية موزعة علي مراكز المحافظة التسع، وهي مغاغة، العدوة، بني مزار، مطاي، سمالوط، المنيا، أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس، وبها أكثر من 2000 مسجد، تكتظ بالمصلين خلال شهر رمضان خاصة في صلاتي العشاء والفجر، كما يحرص عدد كبير من المصلين على أداء صلاة التراويح.