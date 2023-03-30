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كشف ملابسات صورة دمية طفل داخل كفن مثبتة على سيارة ميكروباص

كتب:

محمد بركات
07:07 م | الخميس 30 مارس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنا صورة لدمية بهيئة طفل داخل كفن مثبتة على سيارة ميكروباص.

تحديد مرتكب الواقعة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه سائق سيارة ميكروباص، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وكذا تحديد السيارة قيادته، ملك والدته.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته الدمية المستخدمة في الواقعة والسيارة قيادته، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد منع الأطفال الصغار من التعلق بخلفية السيارة أثناء سيره.

وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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