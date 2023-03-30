ولادة على متن قطار في الفيوم قبل الإفطار.. شهامة الركاب أنقذت الأم والجنين

رغم حملها وصيامها، اعتادت السيدة «س.م» ربة منزل في العقد الرابع من العمر، أن تخرج في الصباح الباكر تحمل فوق رأسها البيض والجبن والزبدة لبيعهم في محافظة الجيزة، فاستقلت القطار وأنهت عملها وتعود فرحةً بالمال الذي أحضرته لتساعدها، إلا أنّ القدر لم يمهلها كثيرًا حيث أصابتها آلام الولادة أثناء عودتها في القطار.

وتعالت صرخات الأم بسبب آلام الولادة فتجمهر حولها جميع ركاب القطار، ليتفاجئوا بأنّها في حالة وضع، فساعدتها السيدات على وضع طفلها، واتصل الركاب بالإسعاف التي اصطحبتها من محطة القطار للمستشفى، لاستكمال الإجراءات الطبية، وتوقيع الكشف على المولود للتأكد من صحته.

ربة منزل تضع مولودها في القطار

وفوجئ ركاب قطار القاهرة/ الفيوم، بصرخات سيدة، وإصابتها بآلام الولادة، حيث فاجأها المخاض أثناء عودتها من الجيزة بعد انتهائها من بيع البيض والجبن والحمام والزبدة، ولم تتمكن من تحمل آلام الولادة.

شهامة الركاب تنقذ الأم والطفل

ولم يقف الركاب مكتوفي الأيدي، بل قاموا بتغطية السيدة وعمل غرفة ولادة مؤقتة لها، فيما تجمعت السيدات والفتيات مستقلي القطار، والذين تفاجئوا بنزول رأس الجنين، فقاموا بمساعدتها على الولادة، مُقدمين التهنئة للأم على المولود الذي رزقها الله به في وقت مبارك، في شهر رمضان وقُبيل الإفطار، وقاموا بلف الطفل ببعض ملابس الرجال من ركاب القطار والذين تبرعوا بها للمولود.

نقل الأم والطفل للمستشفى

وعلى الفور، اتصل سائق القطار بهيئة الإسعاف المصرية فرع محافظة الفيوم، واستدعى سيارة إسعاف والتي انتظرت الأم وطفلها في محطة الناصرية بدائرة مركز الفيوم، وقامت بنقل الأم وطفلها إلى مستشفى الفيوم العام لاستكمال إجراء الولادة، وعمل الفحوصات الطبية للأم والطفل للاطمئنان على حالتهما الصحية.

وتخضع الأم الآن، للفحص الطبي هي وطفلها للتأكد من سلامتهما، وعدم إصابتهما بأي أمراض أو مضاعفات جراء الولادة في القطار.