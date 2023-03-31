يحرص المواطنين في محافظة قنا، في تاسع أيام شهر رمضان الكريم، على معرفة مواقيت الصلاة في قنا اليوم الجمعة 31-3-2023، حتى يتثنى لهم أداء الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في توقيتها لنيل ثواب الجماعة وإقامة شعائر شهر رمضان 2023 وخاصة صلاة التراويح والتهجد.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في قنا

تقدم «الوطن» لأهالي محافظة قنا للصائمين المحافظين على أداة الصلاة، خدمة مواقيت الصلاة في قنا في اليوم الجمعة بحسب هيئة المساحة المصرية وهي كالآتي:

الفجر:4:17 صباحا

الظهر:11:53صباحا

العصر:3:22 مساء

المغرب:6:05 مساء

العشاء:7:21 مساء

موعد أذان الفجر في قنا اليوم الجمعة 31-3-2023

وبحسب هيئة المساحة المصرية، موعد أذان الفجر في قنا اليوم الجمعة الساعة 4و 17 دقيقة صباحا، وموعد أذان الظهر في قنا اليوم الجمعة الساعة الحادية عشر و53 دقيقة صباحا، وموعد أذان العصر في قنا اليوم الجمعة الساعة 3و 22 دقيقة مساء، وموعد أذان المغرب في قنا اليوم الجمعة الساعة 6و 5 دقيقة مساء.

موعد أذان العشاء في قنا اليوم الجمعة 31-3-2023

وبحسب هيئة المساحة المصرية، موعد أذان العشاء في قنا اليوم الجمعة الساعة 7و21 دقيقة مساء.

وبحسب مديرية الأوقاف في محافظة إن المصلين يؤدون الصلوات الخمس في 3995 مسجدا على مستوى المحافظة.