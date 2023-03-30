الإفتاء توضح حكم من لم يصم رمضان لسنوات بدون عذر.. عليه إثم كبير

حكم من لم يصم رمضان لسنوات بدون عذر يشغل المسلمين الذين أضاعوا صيام شهر رمضان المبارك ويشعرون بالندم الآن على ما فعلوا، وصيام شهر رمضان المبارك من أركان الإسلام الخمس التي لا يصح إسلام المسلم إلا بها، لذلك يحرص المسلمون على صيام هذا الشهر دون ضياع أي يوم من أيامه التي لا تعوض، ولكن هناك بعض من يستهين بهذا الشهر الفضيل وصيام أيامه ويفطر دون وجود عذر شرعي.

حكم من لم يصم رمضان لسنوات بدون عذر

وقالت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها عن حكم من لم يصم رمضان لسنوات بدون عذرإن هذا الشخص أقدم على ذنب كبير، وهو إثم ويستوجب عليه التوبة الصادقة، وتقصير المسلم في المحافظة على أركان الإسلام من الكبائر التي تستدعي توبته النصوح.

وأضافت الإفتاء في حكم من لم يصم رمضان لسنوات بدون عذر أنه يجب على الشخص الذي لم يصم رمضان بدون عذر أن يقضي كل يوم أفطره سابقا، عاجلا على الفور، كما أنه لا يحل له تأخير القضاء، لأنه لم يكن معذورا بتركه صيام تلك الأيام.

فدية إطعام مسكين

واشارت الإفتاء إلى أن هناك من الفقهاء من نص على من أخر قضاء أي يوم من رمضان حتى دخل رمضان التالي: فيجب على الشخص فدية إطعام مسكين واحد عن كل يوم، إلى جانب قضاء هذه الأيام، ويطبق ذلك حتى في حال دخل رمضان آخر عليه.