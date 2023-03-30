ساعات قليلة تفصل أهالي دمياط، عن موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 31 -3-2023، تاسع أيام شهر رمضان المبارك، ليبدأ الصيام، فضلا عن تحديد موعد وجبة السحور وموعد الإمساك قبل الأذان بوقت كافي.

موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الجمعة 31 -3- 2023

موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الجمعة 31 -3-2023، تاسع أيام شهر رمضان المبارك، قبل رفعه بمساجد محافظة دمياط، يسبقه بمختلف مساجد محافظة دمياط، إلقاء العديد من التواشيح والابتهالات الدينية من الأئمة، في مشهد وطقوس تميز الشهر الكريم، ويكسبه بهجة وروحانية عن بقية شهور العام عملا بالسنة النبوية الشريفة بالابتهاج بقدوم شهر رمضان المبارك والتبشير به.

موعد أذان الفجر بدمياط

يرفع موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الجمعة 31 -3-2023، تاسع أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 19 دقيقة صباحًا، وفقًا لإمساكية شهر رمضان المبارك المعلنة عن هيئة المساحة المصرية، على موقعها الرسمي قبل قدوم شهر رمضان المبارك بعدة أيام، وتضم الإمساكية مواقيت الصلاة الخمس، بداية من موعد صلاة الفجر وموعد صلاة الظهر مرورا بموعد صلاة العصر وموعد صلاة المغرب، وصولا لموعد صلاة العشاء، فضلا عن مواعيد الشروق والسحور والإمساك.

موعد أذان الفجر اليوم

يحين اليوم الجمعة موعد أذان الفجر باليوم التاسع من شهر رمضان المبارك بمحافظة دمياط، بفارق دقيقة واحدة عن اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك.